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США надеются на взаимопонимание Саудовской Аравии и России на предстоящем совещании ОПЕК+
Экстренная встреча ОПЕК+
Экстренное совещание ОПЕК+ из-за обвального снижения спроса на нефть пройдет в этот понедельник. Темой разговора станет сокращение объемов добычи черного золота на 10 миллионов баррелей в сутки. Сейчас состояние рынка - худшее за всю историю наблюдений. Потребление энергоресурса может снизиться на 20% от общей добычи в мире.
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