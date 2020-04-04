ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США надеются на взаимопонимание Саудовской Аравии и России на предстоящем совещании ОПЕК+

Экстренная встреча ОПЕК+

Экстренное совещание ОПЕК+ из-за обвального снижения спроса на нефть пройдет в этот понедельник. Темой разговора станет сокращение объемов добычи черного золота на 10 миллионов баррелей в сутки. Сейчас состояние рынка - худшее за всю историю наблюдений. Потребление энергоресурса может снизиться на 20% от общей добычи в мире.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все