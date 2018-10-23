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США намерены наращивать свой ядерный потенциал

Американский президент предупредил, что это произойдет, если Россия и Китай не изменят свою линию поведения. Глава Белого дома считает, что договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны быть охвачены не только США и Россия, но также и Китай.

Он повторил свои обвинения в адрес Москвы в нарушении соглашения 30-летней давности. В субботу Дональд Трамп предупредил, что Штаты планируют выйти. В свою очередь советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что консультации с российской стороной по поводу этого договора ещё продолжаются.

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