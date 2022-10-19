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США намерены откупорить стратегический резерв нефти

Новые вехи планетарного энергокризиса. Сегодня Соединенные Штаты намерены откупорить свой стратегический нефтяной запас. На рынок выставят 15 миллионов баррелей черного золота. В Вашингтоне полагают, что это позволит нивелировать последствия решения ОПЕК+ о снижении объема ежедневной добычи на 2 миллиона баррелей.

Как можно заметить, американская нефть компенсирует лишь семидневные недопоставки стран-экспортеров. Но рынок явно знаком с этой арифметикой, по этой причине цены на нефть не падают и установились на уровне в 90 долларов за баррель. Бензин же на внутреннем рынке США все дорожает.

Саудовская Аравия просится в БРИКС

Саудовская Аравия выразила намерение вступить в БРИКС - потому, вероятно, что Индия, Китай, Россия, Бразилия и ЮАР предпочитают партнерские отношения экономическому диктату. Примечательно, что в БРИКС будут состоять уже четыре государства - члена ОПЕК.

ФРГ продлевает работу трех АЭС

А Германию энергокризис заставил изменить зеленой повестке: канцлер Шольц предлагает парламенту продлить работу трех немецких атомных станций. Эти АЭС собирались закрыть до конца года, но теперь они будут работать минимум до апреля.

Фото:БелТА

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