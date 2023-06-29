Американцы продолжают эскалацию ядерной угрозы. США намерены направить подводную лодку с ядерным вооружением в Республику Корея в "ближайшем будущем" - впервые за несколько десятилетий, сообщают местные информагентства со ссылкой на замглавы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса. По словам военного, это станет очередной демонстрацией приверженности расширенному сдерживанию со стороны Соединенных Штатов.