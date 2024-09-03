США намерены передать Киеву ракеты JASSM

Соединенные Штаты намерены передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. В настоящий момент обсуждаются технические детали поставок. Как сообщает агентство Reuters, ракеты, скорее всего, передадут Киеву в конце осени. Это оружие сможет поражать цели, расположенные в 300 километрах от российско-украинской границы. Вашингтон старается успеть до того, как сменится хозяин Белого дома. С большой долей вероятности им станет Дональд Трамп, который не планирует вооружать Киев за американский счет. По всем приметам новому президенту администрация Байдена намерена оставить в наследство конфликт, вступивший в стадию неконтролируемой эскалации.