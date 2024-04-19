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США намерены предоставить Израилю вооружение на 1 млрд доларов
Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Израилю вооружения на сумму более чем в миллиард долларов, сообщает Wall Street Journal. Это станет самой дорогой по стоимости помощью с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первой с начала эскалации с Ираном.
Предполагаются поставки танковых боеприпасов на 700 млн, военного транспорта на 500 млн и минометных снарядов на 100 млн долларов.
Правда, такая поддержка потребует одобрения со стороны законодателей. И прежде чем вооружения будут поставлены, понадобятся месяцы, а то и годы.
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