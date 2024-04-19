США намерены предоставить Израилю вооружение на 1 млрд доларов

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Израилю вооружения на сумму более чем в миллиард долларов, сообщает Wall Street Journal. Это станет самой дорогой по стоимости помощью с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первой с начала эскалации с Ираном.