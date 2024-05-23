США намерены предоставить Киеву новый пакет помощи

Запад старается не только разжигать новые, но и поддерживать старые конфликты. Вашингтон намерен 24 мая объявить о выделении Украине нового оружия на 275 млн долларов. Отмечается, что в пакет войдут снаряды к HIMARS и боеприпасы 155 и 105 миллиметров (для усиления позиций ВСУ под Харьковом). Это уже четвертый пакет помощи с тех пор, как в апреле конгресс выделил 61 млрд долларов для Киева.