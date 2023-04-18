США намерены усилить надзор за использованием Киевом американской помощи

В США намерены усилить контроль за использованием американских средств, направленных на помощь Украине. На эти цели будет выделено порядка 20 миллионов долларов. Вашингтон таким образом надеется увеличить подотчетность Киева при расходовании помощи от Соединенных Штатов. В Пентагоне уже предупредили, что возможности США не безграничны. Замглавы Пентагона Колин Кол в интервью американскому изданию Foreign Policy добавил, что Белый дом с начала конфликта согласовал выделение украинской стороне помощи на сумму более чем в 35 миллиардов долларов. Чиновник также выразил обеспокоенность тем, что украинская армия может использовать американское оружие, чтобы атаковать объекты на российской территории.

Между тем в самих Штатах пытаются усилить контроль уже над самим Пентагоном. Член палаты представителей США Мэтт Гетц намерен представить резолюцию, призванную обеспечить прозрачность планов Белого дома в отношении военной помощи Украине. Об этом он заявил интернет-ресурсу Breitbart News. Резолюция в случае принятия обяжет президента США и министра обороны передать в палату представителей копии всех документов по оказанию военной помощи Киеву, а также о возможном развертывании там американских вооруженных сил. В Пентагоне между тем заявили, что немногочисленные американские военные на Украине присутствуют, но не участвуют в боевых операциях.