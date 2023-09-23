США намерены вооружить Вьетнам против Китая

Соединенные Штаты Америки ведут тайные переговоры с Вьетнамом о поставках этой стране оружия. Речь идет, в частности, о значительном количестве истребителей F-16. Также в перечне возможных поставок - самые современные артиллерийские и ракетные системы. Эта сделка может в корне переменить взаимоотношения между США и Вьетнамом, которые остаются враждебно-прохладными со времен окончания вооруженного конфликта между двумя странами. Для Вашингтона контракт является отчасти унизительным, ведь оружие поставляется стране, которая нанесла американцам военное поражение. Однако у Вьетнама напряженные отношения с Китаем, а поставки оружия позволят Штатам добиться роста напряженности в Юго-Восточной Азии. Ради такого американцы готовы пойти на любые унижения.