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США нанесли ракетный удар по Кабулу - есть жертвы
Взрыв в Кабуле - последствие авиаудара США. Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта, вспыхнул пожар. Шесть человек погибли, по словам очевидцев из них четверо детей! Еще четыре человека пострадали. Позже появились подтверждения, что атаковала афганскую столицу именно Америка. К слову, как раз сегодня в Вашингтоне заявили, что смогут бороться с террористами в Афганистане без сохранения сил в стране.
США продолжат наносить удары по Афганистану с воздуха
Помощник американского президента по нацбезопасности сообщил, что США продолжат наносить новые удары по боевикам с воздуха. А вот сегодняшнюю гибель афганских детей в Вашингтоне никак не комментируют. В Пентагоне заявили, что целились в автомобиль, который был, предположительно, заминирован боевиком «Исламского государства". При этом США продолжают настаивать, что жертв среди мирного населения якобы нет.
Срок эвакуации из Афганистана истекает
На финишной прямой операция "Эвакуация". Начиная с 15 августа, западные страны вывезли из Афганистана порядка 140 тысяч человек. До 31 августа Белый дом отзовет весь свой дипкорпус.
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