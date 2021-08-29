США нанесли ракетный удар по Кабулу - есть жертвы

Взрыв в Кабуле - последствие авиаудара США. Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта, вспыхнул пожар. Шесть человек погибли, по словам очевидцев из них четверо детей! Еще четыре человека пострадали. Позже появились подтверждения, что атаковала афганскую столицу именно Америка. К слову, как раз сегодня в Вашингтоне заявили, что смогут бороться с террористами в Афганистане без сохранения сил в стране.

США продолжат наносить удары по Афганистану с воздуха

Помощник американского президента по нацбезопасности сообщил, что США продолжат наносить новые удары по боевикам с воздуха. А вот сегодняшнюю гибель афганских детей в Вашингтоне никак не комментируют. В Пентагоне заявили, что целились в автомобиль, который был, предположительно, заминирован боевиком «Исламского государства". При этом США продолжают настаивать, что жертв среди мирного населения якобы нет.

Срок эвакуации из Афганистана истекает