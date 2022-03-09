США наращивают присутствие в Восточной Европе

США через своих союзников продолжают усиливать военное присутствие в Восточной Европе. Пентагон готовит к отправке в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", как сообщается, по приглашению польской стороны. По словам представителя Европейского командования американских Вооруженных сил, такой шаг был предпринят "в упреждающем порядке и является защитной мерой, никоим образом не направленной на поддержку каких-либо наступательных операций".

Сама Польша предложила Пентагону забрать у нее советские МиГ-29, а взамен поставить ей самолеты аналогичных возможностей - тоже подержанные. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине советские самолеты как ответ на призыв Киева закрыть небо над Украиной. Однако Варшава заявила, что самостоятельно принимать такие решения не может - требуется согласование с НАТО.