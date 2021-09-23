США насильственно избавляются от гаитянских беженцев

Власти США задумали открыть лагерь для задержанных мигрантов около тюрьмы Гуантанамо. Он был создан вначале 90-х для просителей политубежища в США с Кубы. В итоге стал местом содержания около 34 тысяч жителей Гаити. Но теперь гаитянских беженцев не ждут даже в Гуантанамо: их насильственно выдворяют с американской территории.



В Техасе на границе с Мексикой скопилось порядка 12 тысяч беженцев с Гаити. Многие до этого скитались по Южной Америке после землетрясения в августе и убийства гаитянского президента в июле этого года. В США из Мексики они пробираются через реку Рио-Гранде.



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