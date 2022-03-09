США не будут вводить запрет на импорт урана из России, а Брюссель снизит закупки энергоносителей

Байден объявил, что США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Правда, как сообщает "Политико", голосование по законопроекту отложили. Уже известно, что Штаты не будут вводить запрет на импорт российского урана, поскольку от него зависит работа АЭС.

Рекордный рост цен на бензин в США

Стоимость бензина на американских заправках уже достигла исторического максимума - более 4 долларов за галлон. Счетчик продолжал крутиться в прямом эфире вместе с выступлением Байдена.

В поисках альтернативы

Евросоюз в свою очередь решил не вводить прямого эмбарго. Вместо этого до конца года Брюссель намерен снизить закупки энергоносителей на две трети. До 2039 года Еврокомоссия предлагает странам - членам сообщества полностью отказаться от российских нефти, угля и газа.

Потребителям рекомендуют понизить температуру в домах.

Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько решительным будет наш ответ России. Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России. Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии

Однако такие ограничения ударят в том числе и по Украине: из-за военного положения она отключается от энергосистем Беларуси и России, а в начале 2023 года страна намерена стать частью европейской электросети и, соответственно, столкнуться с теми же проблемами, что и европейцы. В самом ЕС призывы сократить импорт российских эергоносителей вызвали разногласия. По данным Брюсселя, поставки газа из России обеспечивают 40 % всего потребления этого вида топлива. Также на долю России приходится 27 % импорта нефти в ЕС и 46 % импорта угля. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, полное эмбарго в текущих условиях просто недопустимо.

Запретит ли Германия вслед за США поставки энергоносителей из России? Треть нашего импорта нефти поступает из России. Если мы немедленно прекратим их, то на следующий день мы не сможем даже передвигаться по Германии. Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии