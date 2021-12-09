США не исключают применения ядерного оружия на границе с Украиной

США не исключают применение ядерного оружия на границе с Украиной - такое агрессивное заявление в интервью каналу Fox News сделал сенатор-республиканец Роджер Уикер.Обсуждались возможные действия Пентагона против России в районе Черного моря,и политик сказал: "США не исключают ядерного удара". Интервью немедленно вызвало негативную реакцию интернет-пользователей, среди возмущенных комментариев - напоминания о необходимости заключения с Россией нового соглашения об ограничении ядерных вооружений. Но, видимо, американские сенаторы преклонных лет рассуждают в духе "после нас хоть потоп".