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США не хотят видеть гражданские потери, поэтому побеседуют с Украиной об ударе по Севастополю

США ясно давали понять Украине, что не хотят видеть гражданские потери, заявили в Пентагоне, комментируя удар по Севастополю. Представитель военного ведомства отказался отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет. Также было заявлено, что Пентагон якобы не располагает информацией о гибели в результате удара гражданских лиц. Но беседу с Киевом проведет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной. В результате удара ВСУ американскими ракетами по жилым районам города 4 человека погибли, среди них двое детей. Пострадали 173 человека.

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