3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США не хотят видеть гражданские потери, поэтому побеседуют с Украиной об ударе по Севастополю
США ясно давали понять Украине, что не хотят видеть гражданские потери, заявили в Пентагоне, комментируя удар по Севастополю. Представитель военного ведомства отказался отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет. Также было заявлено, что Пентагон якобы не располагает информацией о гибели в результате удара гражданских лиц. Но беседу с Киевом проведет.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причастность США к теракту в Севастополе несомненной. В результате удара ВСУ американскими ракетами по жилым районам города 4 человека погибли, среди них двое детей. Пострадали 173 человека.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов