США не хотят видеть гражданские потери, поэтому побеседуют с Украиной об ударе по Севастополю

США ясно давали понять Украине, что не хотят видеть гражданские потери, заявили в Пентагоне, комментируя удар по Севастополю. Представитель военного ведомства отказался отвечать на вопрос о причастности американских специалистов к наведению и запуску ракет. Также было заявлено, что Пентагон якобы не располагает информацией о гибели в результате удара гражданских лиц. Но беседу с Киевом проведет.