США не планируют размещать ядерное оружие в Польше

США не планируют размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые вступили в альянс после 1997 года, заявили в Госдепартаменте. Представитель ведомства также отметил, что в Вашингтоне не знают о каких-либо обсуждениях возможности размещения ядерного оружия в Польше.



Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что базирование на территории страны американского ядерного оружия является предметом обсуждения.



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