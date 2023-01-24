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США не приняли решение об отправке танков Abrams в Украину
Власти США не приняли окончательного решения о возможности отправки в Украину танков Abrams. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил: нужно ожидать неких "маневров на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны".
Тем временем в ЕС сообщили о выделении еще 45 млн евро на подготовку украинских военных в Польше. Глава европейской дипломатии Боррель также заявил о выделении Киеву седьмого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Общий объем военной помощи с начала конфликта уже достиг 3,6 млрд евро.
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