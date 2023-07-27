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США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ
Западные покровители недовольны Киевом. Администрация США фактически признает, что Вашингтон не удовлетворен темпами так называемого украинского контрнаступления. В Белом доме, отвечая на вопрос, считает ли правительство США, что контрнаступление ВСУ идет "слишком медленно", ответили, что президент Украины и сам говорил, оно движется "не так быстро, как хотелось бы".
В то же время в США заявили о новой фазе украинского конфликта благодаря успехам российской армии. Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил: "Этап деэскалации возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас". Другие пути урегулирования кризиса, по мнению Риттера, невозможны из-за отказа киевского режима вести переговоры с Москвой. При этом ВСУ несут серьезные потери среди личного состава, а их попытка провести контрнаступление с треском провалилась.
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