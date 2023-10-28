США, Нидерланды, Тунис, Турция, Иордания, Франция - мир протестует против палестино-израильского конфликта

Пока все развивается по самому неблагоприятному сценарию для всех сторон, протесты против наземной операции Израиля проходят во все большем числе стран по всему миру. Напомним, ситуация крайне обострилась минувшей ночью. Практически одновременно с заявлением ХАМАС о том, что движение готово к прекращению огня, израильская армия резко сообщила о расширении боевых действий в Газе. И в сторону палестинской автономии двинулась бронетехника. Были нанесены страшнейшие массированные удары с воздуха, земли и моря. Погибли десятки мирных жителей.