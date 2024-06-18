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США объявят о планах продажи оружия Израилю

Вашингтон незаметно наращивает поставки оружия в Израиль. Два ключевых демократа в американском конгрессе согласились одобрить крупную продажу вооружений стране - информирует "Вашингтон Пост".

Уточняется, что данное решение приняли на фоне давления со стороны администрации президента США Байдена. В крупную партию вооружений на сумму 18 млрд долларов войдут в том числе 50 истребителей F-15.

Авторы публикации уточняют, что сделка вряд ли будет заблокирована конгрессом и станет одной из крупнейших продаж оружия Израилю с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

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