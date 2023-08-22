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США одобрили потенциальную продажу Польше вертолетов APACHE

Продолжает вооружаться Польша. Как сообщили в Пентагоне, госдеп США одобрил потенциальную продажу Варшаве американских вертолетов APACHE на сумму около 12 миллиардов долларов. Напомним, ранее Варшава запросила разрешение на покупку у Вашингтона 96 таких вертолетов, а также дополнительного оборудования и различных запчастей к ним.

Отмечается, что американская администрация уже уведомила конгресс об этом решении. На рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование у законодательного органа есть 30 дней.

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