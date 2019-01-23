США официально уведомили Россию о решении выйти из Договора о ликвидации РСМД

США официально уведомили Россию о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Свое намерение Вашингтон назвал окончательным и не подлежащим обсуждению. О заявлении Соединенных Штатов сообщил замглавы МИД России.

Сергей Рябков пояснил, что реальная причина выхода Вашингтона из соглашения заключается "в стремлении Штатов обеспечить полную свободу рук в выборе средств противодействия странам, которые обладают арсеналом ракет средней и меньшей дальности и которые отнесены Америкой к геополитическим противникам и оппонентам". Он также отметил, что Россия по-прежнему готова к работе по сохранению договора.