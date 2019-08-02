США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США сегодня официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон мотивировал свои действия тем, что Москва нарушает положения ключевого для европейской безопасности соглашения и тем, что Китай, который обладает соответствующим военным потенциалом, не принимает в договоре участие. В России уже заявили, это такое решение главы Белого дома негативно отразится на глобальной стратегической безопасности и предложили объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.