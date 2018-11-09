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США ограничат предоставление убежища нелегалам

Белый дом подготовил документ, по которому оформить прошение на убежище теперь можно будет только в пункте пропуска через границу, а не в течение года после прибытия в Штаты. Власти смогут и вовсе не рассматривать прошения, а сразу экстрадировать нелегалов.

Как ожидается, Трамп подпишет распоряжение уже сегодня. Экстренные меры связаны с караваном мигрантов, который движется в США из Центральной Америки.

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