США опровергли фейк британской прессы

Администрация США не подтвердила информацию о переброске Россией гиперзвукового оружия в Беларусь. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Британские журналисты ранее опубликовали снимок аэродрома в Мачулищах. Утверждалось, что там базируются два самолета МиГ-31К, а рядом с ними британские разведчики якобы рассмотрели контейнер, где, как они предположили, хранятся ракеты. Однако Кирби этот факт не подтвердил, а также добавил, что в Вашингтоне не видят заинтересованности со стороны Минска в подключении к боевым действиям на территории Украины.