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США опровергли фейк британской прессы

Администрация США не подтвердила информацию о переброске Россией гиперзвукового оружия в Беларусь. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Британские журналисты ранее опубликовали снимок аэродрома в Мачулищах. Утверждалось, что там базируются два самолета МиГ-31К, а рядом с ними британские разведчики якобы рассмотрели контейнер, где, как они предположили, хранятся ракеты. Однако Кирби этот факт не подтвердил, а также добавил, что в Вашингтоне не видят заинтересованности со стороны Минска в подключении к боевым действиям на территории Украины.

Британия тем временем не спешит с опровержениями, там заняты попытками переложить ответственность за взрывы на "Северных потоках" и атаки на Севастополь. Кстати, сегодня посол Великобритании без комментариев покинула МИД РФ, куда была вызвана из-за участия британцев в подготовке атак Киева.

Фото:pixabay.com

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