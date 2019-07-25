США оштрафовали "Фейсбук" на рекордную сумму за нарушение конфиденциальности

Федеральная комиссия по торговле обязала корпорацию выплатить пять миллиардов долларов. Ведомство считает, что компания обманула десятки миллионов пользователей, которые использовали функцию распознавания лица. Соцсеть также не предупреждала, что номера телефонов, собранные для защиты аккаунтов от взлома, используют в рекламных целях. Штраф стал крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию. При этом его сумма в 20 раз превышает аналогичные санкции из когда-либо примененных в мире.