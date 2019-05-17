США оставили Анкару без торговых льгот

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Турция больше не является развивающейся страной в рамках так называемой программы преференций для импорта. Она позволяла экспортировать тысячи товаров в США без уплаты пошлины. Свое решение глава Белого дома объяснил высоким уровнем экономического развития страны. При этом Вашингтон также решил вдвое - до 25 % - снизить тарифы на импорт турецкой стали.