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США откажутся от бензиновых двигателей к 3035 году - новый конфуз Байдена
Байден опять оговорился, выступая перед избирателями в Калифорнии. Сонный Джо рассказал об амбициозных планах американских автопроизводителей полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и бензина всего через тысячу лет.
Они связались со мной и заверили, что перейдут на электричество к 3035 году. И все остальные тоже на это подписались. Так что мы работаем над переходом к эре электрокаров
Что ж, через тысячу лет отказаться от топлива наверняка станет возможно. А вот получится ли сделать это к 2035 году, время покажет. К слову, на том же мероприятии Джо Байден спутал гендиректора "Дженерал Моторс" с судьей Верховного суда США, однако тут исправился сразу.
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