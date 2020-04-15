США отказывают ВОЗ в финансировании

Соединенные Штаты прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома считает, что из-за ошибок ВОЗ число заболевших коронавирусом на планете оказалось в 20 раз большим, чем могло быть. В частности, он указал на то, что в самом начале пандемии не было рекомендовано ограничить перемещение людей между странами и континентами. Генсек ООН уже отреагировал на решение Трампа. Гутерриш считает, что сейчас не самое подходящее время, чтобы отказывать в финансировании крупнейшей гуманитарной организации планеты. Тем временем МВФ подсчитал, что жесткий карантин обойдется планете в 3 процента мирового ВВП.



