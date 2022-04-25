США отменили традиционную церемонию у мемориала "Дух Эльбы"

Стало известно, что американская сторона отменила традиционную церемонию на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне - каждую годовщину Победы советские ветераны и ветераны армии США возлагали цветы к мемориалу воинской дружбы под названием "Дух Эльбы". Теперь, похоже, от антифашистского единства не осталось и следа, а "Дух Эльбы" окончательно развеялся. Обвинить в этом наших ветеранов вряд ли получится - ведь речь о решении американской стороны. Об отмене церемонии сообщил посол России в США.