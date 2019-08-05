США отправили в Персидский залив истребители F-15, оснащенные высокоточным оружием

Оно способно уничтожать небольшие суда, утверждают журналисты портала "Драйв", проанализировав фотографии самолетов. Ранее в сообщении ВВС США говорилось, что истребители направлены для боевого дежурства и сопровождения судов ВМС, проходящих через Ормузский пролив. Напряженность в этом регионе усилилась в течение года после того, как президент США Дональд Трамп вывел США из международного соглашения 2015 года, ограничивающего ядерную программу Ирана, и восстановил антииранские санкции