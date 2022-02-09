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США отправляют в Европу бомбардировщики В-52
Геополитическую ситуацию в регионе активно раскачивает США. Они вливают и деньги, и тут же их "осваивают", поставляя оружие. Американская схема отработана десятилетиями. Главное - все везде обострить, чтобы увеличить и бюджеты, и рынки сбыта, и откаты.
На этот раз США начинают переброску стратегических бомбардировщиков Б-52 в Соединенное Королевство. Первые самолеты прибудут в ближайшие дни. Примечательно, что объявлено об этом сразу после того, как Пентагон указал, что возле украинских границ наблюдается снижение военной активности России.
США и Великобритания продолжают переброску войск в Польшу
В Польше несколько часов тому назад приземлился восьмой транспортный самолет армии США: на его борту в Европу прибыло еще несколько сотен солдат. В общей сложности за последние дни Пентагон перебросил сюда 750 военнослужащих - всего их прибудет в Польшу 1 700. Министерство обороны Великобритании также объявило, что к восточным границам Евросоюза будут отправлены 350 военных этой страны. Формальным основанием для передислокации армейских контингентов называют рост напряженности вокруг Украины - не вполне понятно, почему это требует переброски вооруженных подразделений именно в Польшу, то есть, к белорусским границам.
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