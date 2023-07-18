3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США отправят авианосец с истребителями в Ормузский пролив
США отправят авианосец с истребителями F-16 и F-35 в Ормузский пролив.
Как сообщается, корабль отправится в зону ответственности Центрального командования Пентагона "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе". Пока не установлена продолжительность нахождения эсминца в проливе.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский залив с Аравийским морем и Индийским океаном. Это один из основных торговых маршрутов в мире.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все