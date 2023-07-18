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США отправят авианосец с истребителями в Ормузский пролив

США отправят авианосец с истребителями F-16 и F-35 в Ормузский пролив.

Как сообщается, корабль отправится в зону ответственности Центрального командования Пентагона "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе". Пока не установлена продолжительность нахождения эсминца в проливе.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский залив с Аравийским морем и Индийским океаном. Это один из основных торговых маршрутов в мире.

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