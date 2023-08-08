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США отправят Киеву пакет военной помощи на 200 млн долларов

По данным агентства "Рейтер", администрация США 8 августа объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 млн долларов. В него войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы, включая "Тоу" и "Джавелин", средства для разминирования и боеприпасы для ЗРК "Пэтриот".

Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена более чем на 6 млрд долларов. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

Всего же, по оценке "Вашингтон Пост", Киев получил от США помощь в размере свыше 66,2 млрд долларов, из них более 43 млрд - военная помощь. Как отмечает издание, это делает Украину крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны.

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