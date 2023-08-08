3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США отправят Киеву пакет военной помощи на 200 млн долларов
По данным агентства "Рейтер", администрация США 8 августа объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на 200 млн долларов. В него войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы, включая "Тоу" и "Джавелин", средства для разминирования и боеприпасы для ЗРК "Пэтриот".
Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена более чем на 6 млрд долларов. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.
Всего же, по оценке "Вашингтон Пост", Киев получил от США помощь в размере свыше 66,2 млрд долларов, из них более 43 млрд - военная помощь. Как отмечает издание, это делает Украину крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей