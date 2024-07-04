США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу, а именно на склад в Повидзе. Этот объект является частью системы складов для американских сухопутных войск в Европе.



В составе отряда около 100 танков, 152 боевые машины пехоты, 18 самоходных гаубиц, а также машины охраны, штурмовые мосты и броневики. Сообщается, что передаваемая техника является элементом усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады расположены рядом с аэропортом, что позволяет мгновенно перебросить по воздуху личный состав бронетанковой бригады.