США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

США сегодня вышли из Договора по открытому небу. Это значит, что страна больше не сможет проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным. Теперь участниками договора являются 33 государства. Причиной выхода из соглашения Вашингтон называет якобы невыполнение документа со стороны России. В Москве этот шаг расценивают как попытку США расшатать нынешнюю систему контроля за вооружением. Напомним, договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению Европы после холодной войны.