США перебросят войска в Прибалтику, если Россия не выведет армию из Беларуси

Нас продолжают испытывать на прочность. Введение санкций стало уже нормой для западных элит - им даже повода не надо. Например, главный провокатор - сонный Джо, который находится от нас в 8 тысячах километров, выдвинул ультиматум "Если Россия не выведет войска из Беларуси, то произойдет перемещение американских войск в Прибалтику". При этом Пентагон уже сообщил о переброске 8 сотен американских военных из Италии в страны Балтии, военнослужащих и истребители направят на восточный фланг НАТО.



Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь сделала очередное неоднозначное заявление. Псаки со всей серьезностью заявила, что в Белом доме видят "зеленых человечков" по всей Восточной Украине.

