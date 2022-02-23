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США перебросят войска в Прибалтику, если Россия не выведет армию из Беларуси

Нас продолжают испытывать на прочность. Введение санкций стало уже нормой для западных элит - им даже повода не надо. Например, главный провокатор - сонный Джо, который находится от нас в 8 тысячах километров, выдвинул ультиматум "Если Россия не выведет войска из Беларуси, то произойдет перемещение американских войск в Прибалтику". При этом Пентагон уже сообщил о переброске 8 сотен американских военных из Италии в страны Балтии, военнослужащих и истребители направят на восточный фланг НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь сделала очередное неоднозначное заявление. Псаки со всей серьезностью заявила, что в Белом доме видят "зеленых человечков" по всей Восточной Украине.


Дуда пляшет под дудку Америки

Тут на арене появился уже всеми забытый Дуда. Это из Варшавы, который тоже любит поплясать под дудку Джо. Так вот он тоже залепетал, что согласен с пребыванием в Польше более 7,5 тысяч военнослужащих США, Великобритании и Канады. И параллельно Польша и Литва умышленно усугубляют ситуацию с пропуском большегрузов на своих границах.

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