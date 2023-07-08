США передают Киеву кассетные боеприпасы, хотя считали их применение военным преступлением

Поставляя эти боеприпасы Украине, мы делаем их армию менее эффективной, чем если бы она использовала обычные осколочно-фугасные снаряды. Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось - вот реальная причина этого решения. Им больше нечего дать.

Скотт Риттер, экс-разведчик корпуса морской пехоты США