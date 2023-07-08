3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США передают Киеву кассетные боеприпасы, хотя считали их применение военным преступлением
Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Они вошли в очередной пакет военной помощи Киеву. Хотя еще полтора года назад США называли их применение военным преступлением! Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кассетные снаряды не помогут ВСУ поменять ситуацию на линии соприкосновения. Об этом заявил экс-разведчик США. Скотт Риттер допустил, что украинские военные будут применять опасные боеприпасы против гражданских. Пострадают мирные жители.
Поставляя эти боеприпасы Украине, мы делаем их армию менее эффективной, чем если бы она использовала обычные осколочно-фугасные снаряды. Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось - вот реальная причина этого решения. Им больше нечего дать.
Бесконтрольная якобы помощь Киеву существенно истощила арсеналы Запада. Решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил сам президент США.
Реакция западных СМИ на поставку США кассетных боеприпасов
Впрочем, ключевые американские демократы расходятся во мнении с Байденом по поводу этого "спорного" решения: оно "понижает моральную позицию" и приведет к неизбирательному убийству мирного населения - информирует Politico. А Guardian сообщает, что президент США подвергся осуждению правозащитных групп.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей