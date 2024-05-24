США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об иноагентах

Когда давление на политиков не сработало, в ход идут санкции. США начинают пересмотр двусторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законом об иностранном влиянии, - заявил американский госсекретарь.

По словам Блинкена, США вводят в отношении Грузии политику визовых ограничений, "которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей".