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США пересматривают отношения с Грузией из-за закона об иноагентах

Когда давление на политиков не сработало, в ход идут санкции. США начинают пересмотр двусторонних отношений с Грузией в связи с принятым в Тбилиси законом об иностранном влиянии, - заявил американский госсекретарь.

По словам Блинкена, США вводят в отношении Грузии политику визовых ограничений, "которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей".

При этом премьер-министр Грузии заявил, что принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует лишь одну цель: обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".

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