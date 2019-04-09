США планируют ввести дополнительные пошлины на ряд товаров из Евросоюза

Эта мера станет ответом на субсидирование ЕС, выделяемое компании Airbus. В прошлом году ВТО подтвердила, что страны Евросоюза незаконно финансировали авиастроительную корпорацию прямого конкурента американской компании Boeing. США оценивает ущерб от этих действий в 11 миллиардов долларов ежегодно. Спор между сторонами ведется с 2004 года.