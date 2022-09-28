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США поддерживают расследование Европой диверсии на трубопроводах "Северный поток"
Администрация Соединенных Штатов поддерживает расследование европейскими странами диверсии на трубопроводах "Северный поток", не имеет оценок того, кто несет ответственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наинформацию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы поддерживаем связь с нашими европейскими партнерами по поводу очевидной диверсии на трубопроводах. Мы поддерживаем европейские усилия по расследованию этого. И, как уже было сказано, расследование продолжается", - отметила она. Ее спросили, есть ли у американских властей какие-либо оценки того, кто несет ответственность за инцидент. "Никаких оценок, пока что расследование продолжается. И оно может занять некоторое время", - добавила Жан-Пьер.
Ее также спросили, будут ли США рассматривать произошедшее как нападение на члена НАТО, требующее "возмездия". "Мы будем готовы отреагировать, как только расследование будет завершено", - ответила пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, присоединятся ли США к Европе в том, чтобы обеспечить "последствия" виновному, она отметила: "Нападения на критически важную инфраструктуру наших европейских союзников и союзников по НАТО вызывают у нас беспокойство". "Мы будем продолжать проявлять бдительность и координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, но, опять же, расследование, как мы понимаем, займет некоторое время, и оно уже ведется", - добавила Жан-Пьер. Журналисты спросили ее, оказывают ли США какую-либо помощь Европе в расследовании прямо сейчас, какого рода помощь была бы наиболее полезной. "В настоящее время у меня нет для вас какой-либо конкретной информации", - ответила представитель Белого дома.
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