США поддерживают расследование Европой диверсии на трубопроводах "Северный поток"

"Мы поддерживаем связь с нашими европейскими партнерами по поводу очевидной диверсии на трубопроводах. Мы поддерживаем европейские усилия по расследованию этого. И, как уже было сказано, расследование продолжается", - отметила она. Ее спросили, есть ли у американских властей какие-либо оценки того, кто несет ответственность за инцидент. "Никаких оценок, пока что расследование продолжается. И оно может занять некоторое время", - добавила Жан-Пьер.

Ее также спросили, будут ли США рассматривать произошедшее как нападение на члена НАТО, требующее "возмездия". "Мы будем готовы отреагировать, как только расследование будет завершено", - ответила пресс-секретарь. Отвечая на вопрос о том, присоединятся ли США к Европе в том, чтобы обеспечить "последствия" виновному, она отметила: "Нападения на критически важную инфраструктуру наших европейских союзников и союзников по НАТО вызывают у нас беспокойство". "Мы будем продолжать проявлять бдительность и координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, но, опять же, расследование, как мы понимаем, займет некоторое время, и оно уже ведется", - добавила Жан-Пьер. Журналисты спросили ее, оказывают ли США какую-либо помощь Европе в расследовании прямо сейчас, какого рода помощь была бы наиболее полезной. "В настоящее время у меня нет для вас какой-либо конкретной информации", - ответила представитель Белого дома.