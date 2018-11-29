США подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

США подтвердили встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Ранее в Кремле уточнили, что лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, а также борьбу с терроризмом. Не обойдут стороной и инцидент в Керченском проливе. К слову, президент Украины Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море для обеспечения безопасности региона.