США покинули Афганистан и завершили самую продолжительную в своей истории военную операцию

Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранцам и афганцам покинуть Афганистан, если они это решат. Мы предприняли чрезвычайные усилия, чтобы предоставить американцам все возможности покинуть эту страну, добраться до аэропорта.Порядка 6 тысяч американцев были эвакуированы или сами покинули Афганистан. Это число, вероятно, будет расти. Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев - менее 200. Возможно, ближе к 100.

Энтони Блинкен, госсекретарь США