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США покинули Афганистан и завершили самую продолжительную в своей истории военную операцию

Последний самолет с американскими военными покинул Афганистан.
США завершили самую продолжительную в своей истории военную операцию. Она длилась 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.
В соцсетях распространяют фото последнего военнослужащего, который поднялся на борт самолета. Таким образом, власть в стране окончательно перешла в руки движения "Талибан". Его представители проводили этот рейс стрельбой в небо.


Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов

Воздушная гавань Кабула теперь полностью под контролем талибов.

За время проведения эвакуации из Афганистана через нее вывезли 122 тысячи человек, включая более 5400 граждан США.

Эту операцию госсекретарь Блинкен назвал одной из самых сложных в истории Штатов. Сейчас в стране остаются еще около 250 американских граждан и неопределенное количество союзников-афганцев.


Э. Блинкен: В Афганистане осталось от 100 до 200 американцев, которые хотят покинуть страну


Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранцам и афганцам покинуть Афганистан, если они это решат. Мы предприняли чрезвычайные усилия, чтобы предоставить американцам все возможности покинуть эту страну, добраться до аэропорта.Порядка 6 тысяч американцев были эвакуированы или сами покинули Афганистан. Это число, вероятно, будет расти. Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев - менее 200. Возможно, ближе к 100.
Энтони Блинкен, госсекретарь США


США продолжат дипломатическое присутствие в Афганистане через Катар

Посол США также покинул Кабул. В дальнейшем дипломатические операции Вашингтона в Афганистане будут перенесены в Катар. Тем временем дополнительные подразделения сил "Талибана" прибывают в Панджшер - это последний очаг сопротивления новой власти.



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