США получили право использовать ресурсы c Луны

Указ подписал Дональд Трамп. В документе говорится, что американцы должны и будут вести коммерческое исследование, добычу и использование запасов в космическом пространстве, а Вашингтон не рассматривает космос в качестве всеобщего достояния. Таким образом, этот указ отклоняет соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое характеризует космос как глобальное достояние, в котором все блага должны быть справедливо разделены. Резолюция была принята Генассамблеей ООН более 40 лет назад.