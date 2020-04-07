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США получили право использовать ресурсы c Луны
Указ подписал Дональд Трамп. В документе говорится, что американцы должны и будут вести коммерческое исследование, добычу и использование запасов в космическом пространстве, а Вашингтон не рассматривает космос в качестве всеобщего достояния. Таким образом, этот указ отклоняет соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое характеризует космос как глобальное достояние, в котором все блага должны быть справедливо разделены. Резолюция была принята Генассамблеей ООН более 40 лет назад.
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