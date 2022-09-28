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США пообещали организовать противодействие во всем мире вхождению частей Украины в состав РФ

США пообещали организовать противодействие во всем мире вхождению частей Украины в состав РФ

Вашингтон сообщил о намерениях препятствовать, в том числе и через ООН, присоединению частей Украины к России. США пригрозили ввести дополнительные экономические санкции в отношении Москвы. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Карин Жан-Пьер, США никогда не признает "этих незаконных и нелегитимных попыток аннексии. Независимо от того, что заявляет Россия, эта территория остается украинской."

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что Вашингтон признает полное право Украины бороться за свою целостность и независимость и пообещала, что США и союзники и дальше будут оказывать поддержку Киеву.

Фото: БелТА

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