Миротворцы с приставкой "псевдо" продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта. Накануне Пентагон сообщил о новых поставках вооружения. Речь идет о гаубицах M777 вместе с боеприпасами к ним. Как сообщил представитель американского военного ведомства, всего таких пушек было передано более сотни.



Но когда дело касается реальных политических шагов, Киев встречается с жестокой реальностью. Несмотря на все заверения парочки небольших европейских стран, Украину в состав ЕС, судя по всему, возьмут нескоро. Канцлер Австрии напомнил украинцам: вступление в союз предполагает выполнение существующих критериев. Это и борьба с коррупцией, и трансформация банковской и налоговой систем, в общем, все то, о чем Киев будет думать в последнюю очередь.