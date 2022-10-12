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США поставят Украине системы ПВО и расширят военное присутствие в Европе

Вашингтон продолжает подбрасывать дров для еще большего накала в регионе. Если быть точнее, то оружие. В ближайшее время Вашингтон намерен поставить Украине дополнительные 8 единиц систем ПВО NASAMS. Вряд ли это существенно изменит ситуацию внутри Украины. 4 такие системы у ВСУ уже есть, но эффективное уничтожение ракет они не обеспечивают. К тому же по своим характеристикам NASAMS уступают, например, российской системе С-300. Американское ПВО работает всего лишь на дистанции в 32 километра. Это позволяет восьми установкам прикрыть небо лишь нескольких городов да и то с не очень высокой эффективностью.

Тем не менее военно-политическая активность США в Европе на спад не идет. Украинский конфликт становится предлогом для расширения американского присутствия в Старом Свете. Сообщается, что замглавы Пентагона Бейкер договорился с греками об активизации военного сотрудничества. В страну прибудут дополнительные американские контингенты и оружие. С Пелопоннеса предполагается контролировать регион Черного и Средиземного морей, а также обеспечить поддержкой весь южный фланг НАТО.

Фото для иллюстрации:CC BY-SA 2.0 / 2Tales / NASAMS

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