США потеряли 3 тыс. солдат, десятки лет, тьму денег и свой имидж, чтобы сменить режим талибов на… режим талибов

В Афганистане остановили быстрее войну - отключили систему жизнеобеспечения, сели в самолеты и улетели. Бедные афганцы цеплялись за шасси самолета, падали вниз. А США закончили войну очень быстро, просто мгновенно - меньше чем 24 часа. То же самое, кстати говоря, может ждать и украинский народ, когда следующий кандидат или следующий президент вдруг скажет, "мы не можем больше тратить деньги, извините" и прекратит всякую помощь. Да, тогда война закончится, наверное, не за 24 часа, а значительно быстрее. Тем, кто рассчитывает на американскую помощь, нужно просто взглянуть на историю, посмотреть, чем все закончилось в Афганистане, Ираке, Ливии. В тех странах, которые Америка кидается освобождать, заканчивается все крайне плачевно.

Стив Самарин, политолог (США)