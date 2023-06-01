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США потеряли 3 тыс. солдат, десятки лет, тьму денег и свой имидж, чтобы сменить режим талибов на… режим талибов
Американский ведущий Джей Лено в начале 2000-х сказал: "Вышла книга с полным перечнем стран, которые ненавидят Америку. Она называется "Большой атлас мира". В этой шутке действительно шутки лишь доля. За годы своей гегемонии Вашингтон даже с временными союзниками как только не обращался: обманывал, прослушивал, подставлял, бросал на произвол судьбы, как в случае с Афганистаном, например.
Это было самое позорное бегство в истории США. Тогда, в августе 2021 года, Пентагон принял решение буквально бежать из Афганистана. Виной тому были талибы, которые вплотную приближались к Кабулу. Буквально за месяц до падения столицы президент Байден рассказывал, что "все под контролем" и обещал поддержавшим США людям не бросать их.
США бросили на произвол судьбы целую страну, население которой составляет почти 40 млн человек, как только война стала неактуальной с политической точки зрения. Более того, Штаты цинично отвернулись от своего союзника - афганского правительства, вмиг отказавшись помогать и, по сути, бросив на растерзание. Многие не смогли даже оформить иммиграционные визы, чтобы покинуть страну.
Сами же убегали так, что пятки сверкали. Точнее, крылья самолетов. Под американским "хвостом" погибли несколько десятков человек. Многие падали на землю, уже когда борт набирал высоту. Сколько человек были казнены талибами за сотрудничество с Пентагоном, можно лишь догадываться. Зато Ашраф Гани - тогдашний президент Афганистана и ставленник США - улетел в вертолете, набитом деньгами.
В Афганистане остановили быстрее войну - отключили систему жизнеобеспечения, сели в самолеты и улетели. Бедные афганцы цеплялись за шасси самолета, падали вниз. А США закончили войну очень быстро, просто мгновенно - меньше чем 24 часа. То же самое, кстати говоря, может ждать и украинский народ, когда следующий кандидат или следующий президент вдруг скажет, "мы не можем больше тратить деньги, извините" и прекратит всякую помощь. Да, тогда война закончится, наверное, не за 24 часа, а значительно быстрее. Тем, кто рассчитывает на американскую помощь, нужно просто взглянуть на историю, посмотреть, чем все закончилось в Афганистане, Ираке, Ливии. В тех странах, которые Америка кидается освобождать, заканчивается все крайне плачевно.
Всего Гани увез 169 млн долларов. Еще 5 млн выпали из-за спешки. За 20 лет операции в песках Вашингтон закопал 1 трлн долларов. Грустная шутка из интернета: "США потеряли 3 тыс. солдат, десятки лет, тьму денег и свой имидж, чтобы сменить режим талибов на… режим талибов". Да еще и бездарно улепетывая из страны, в панике бросили там вооружение на миллиарды долларов.
Как США предают союзников и партнеров, чего стоит американская дружбаи чем в итоге она может обернуться. Египет, Венесуэла, Боливия, Грузия, Беларусь, Украина... Кто следующий? Фальшивая демократия и коллаборанты, оказавшиеся на свалке истории. О предателях и о том, как их "отблагодарили" США, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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