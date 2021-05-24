США потребовали от России снизить свою военную активность в Арктике даже на собственной территории. На выступлении проходящего в Рейкьявике Арктического совета Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил, что Россия занимается милитаризацией региона и выдвигает "незаконные морские претензии". Такое заявление Блинкена - продолжение обвинительной риторики США. Ранее он уже говорил о зреющем конфликте в регионе из-за действий России по разворачиванию военной силы.