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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд

Вооружение украинской армии по принципу "с мира по нитке" со стороны евростран идет нынче с меньшим энтузиазмом, потому усиливается со стороны США. Вашингтон выделит новый пакет помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. В рамках транша Киеву будет передано 59 БМП "Брэдли" и 90 бронированных машин "Страйкер", а также 8 систем ПВО и дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня. Что касается танков "Абрамс", в Пентагоне считают: из-за высокой стоимости обслуживания этой техники нет необходимости ее поставлять Киеву. Хотя поставки именно этой техники были условием Берлина для отправки в Украину своих "Леопардов".

В то же время Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира.

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